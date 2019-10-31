تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل يتسلم الناخبون الذين سجلوا أسماءهم في القوائم الانتخابية خلال الفترة الأخيرة بطاقات الناخب بداية من الأحد المقبل ليتمكنوا من أداء حقهم الدستوري.

واكتفت البلديات بعد سحب صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارة، أمس الأربعاء، عبر مختلف ولايات الوطن بمهمة التحضير اللوجستي للعملية الانتخابية حيث أبرز الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس عبد الله لهبيل تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية استعدادا لهذه الاستحقاقات الهامة.

وأضاف المسؤول ذاته أن ما يميز هذه الرئاسيات إنشاء هيئة مستقلة عليا للإشراف على تنظيم الانتخابات والتي تتمتع بكل الصلاحيات التي كانت مخولة للإدارة سابقا.