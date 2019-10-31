عين الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، سفراء جدد للبلاد في كل من روسيا، الجزائر، إيطاليا، الأرجنتين وقطر.

وصدرت في الصحيفة الرسمية التونسية، أمس الأربعاء، مراسم رئاسية تتعلق بتعيين 5 سفراء فوق العادة بمقتضى الأمر الرئاسي الرقم 180 لسنة 2019، والمؤرخ في 21 أكتوبر 2019.

والتعيينات كالتالي:

تكليف كلا من طارق بن سالم بمهام سفير فوق العادة ومفوض بموسكو، محمد علي بن عبيد سفيرا ببوينس آيرس، سامي السعيدي سفيرا بالدوحة، شفيق حجي سفيرا بالجزائر وبرهان الكامل سفيرا بإسلام آباد.