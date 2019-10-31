قال يسعد مبروك نقيب نقابة القضاة، أنه لم يعثر على قاض واحد قال له أنه تلقى تعليمات لإيداع سجناء الحراك الحبس.

في تصريح على هامش وقفة احتجاجية للقضاة أمام مقر إقامتهم بالأبيار، وردا على سؤال صحفي حول ظروف إيداع سجناء الحراك وسجناء الرأي قال يسعد مبروك "أصارحكم بحثت عن قاض واحد يؤكد لي وجود تعليمات وطلبت منهم مصارحتي ولم أجد قاض واحد قال لي أنه تلقى تعليمات في هذا الشأن".

وتحدث يسعد مبروك عن الحركة الاحتجاجية التي دخلت يومها الخامس "أن الوضع الحالي فرض حلولا راديكالية بعد أن وجدنا أنفسنا أمام محاور أصم يريد فرض رأيه".