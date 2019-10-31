يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية ابتداء من 5 نوفمبر المقبل، وفق بيان للمجلس أورده أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أن، "مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا أمس برئاسة سليمان شنين حيث ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة وتقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل".

كما اطلع مكتب المجلس حسب البيان على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص تصاريح نواب جدد تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ودرس وضعية نائب جديد لم يصرح بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ثم أحال تصريح نائب جديد بخصوص نفس الحالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

واختتم المكتب اشغال اجتماعه بدراسة ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2020.