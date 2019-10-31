انتخب، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، خلال انعقاد الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإجماع لزهاري بوزيد رئيسا للمجلس خلفا لرئيسة المجلس السابقة فافا بن زروقي.

وأوضح بيان من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انتخاب لزهاري يأتي طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 16- 13 المؤرخ في 3 نوفمبر 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.

وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قد أنهى يوم الثلاثاء الماضي مهام فافا بن زروقي بصفتها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بطلب منها.