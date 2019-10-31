نفذ صباح اليوم الخميس، عمال مؤسسة ميناء أرزيو تهديداتهم، حيث أضرب حوالي 700 عامل عن العمل لمدة ساعتين شلوا بها حركة الميناء ومنعوا دخول وخروج 4 بواخر منها ثلاث تجارية وذلك بسبب إحجام الرئيس المدير العام عن التفاوض حول المنحة الاستثنائية التي أقرتها اتفاقية الفروع.

وعلمت "الخبر"، من الفرع النقابي للمؤسسة أن الإدارة لم تتصل بهم لفتح حوار معهم حول ما يشغل العمال رغم أن التأخر في إدخال باخرتين وإخراج أخريين من الميناء لمدة ساعتين سيكلف المؤسسة غاليا لأنها ستضطر إلى دفع تعويضات لأصحابها.

وأكد النقابيون أنهم سيشنون إضرابا عاما يوم الأحد المقبل في انتظار ما سيقررونه بعدها.