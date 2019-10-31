كشفت مفرزة للجيش الوطني أمس خلال عملية تمشيط بالحودود الجنوبية بأدرار مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس، أن المخبأ كان يحتوي على رشاشين ثقيلين من عيار 12.7 ملم،(01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف،(03) بنادق تكرارية،(01) بندقية من نوع MAS-36، (03) بنادق نصف آلية من نوع نوع سمينوف،(01) بندقية صيد،(06) ماسورات لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم،(02) ماسورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 ملم،(03) قذائف صاروخية،(12) قذيفة هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى (1060) طلقة من مختلف العيارات، (576) صمامة ومخزن (01) ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.

وأضاف ذات المصدر إن هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد.