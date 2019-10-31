تم اليوم الخميس رفع الستار على تمثال ماسينيسا ملك نوميديا، بقلب حديقة تافورة بالجزائر العاصمة.

ويبلغ علو التمثال، المصنوع من البرونز، 3 أمتار مثبت على قاعدة رخامية بسمك 2.5 متر.

وسيتمكن الجمهور لدى وقوفه أمام التمثال من قراءة "لوحات تعريفية بالملك النوميدي وذلك باللغات الأربعة العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية".

التمثال هو "نتاج 3 سنوات من العمل من إنجاز 3 فنانين خريجي مدرسة الفنون الجميلة"، وقد تم تأطيرهم ومتابعتهم من قبل لجنة فنية مكونة من 4 مدراء لمدارس الفنون الجميلة بالجزائر.

للتذكير فإن ماسينيسا هو ابن غايا بن زيلالسان بن أيليماس، وهو أول قائد للأمازيغ يذكره التاريخ، ولد سنة 238 قبل الميلاد في منطقة خنشلة، شرق الجزائر.