أبرق وزير العدل بلقاسم زغماتي تعليمة إلى الرؤساء والنواب العامون لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، طالبهم فيها تبليغ القضاة الراغبين في التظلم ضد الحركة السنوية التي أقرها مجلس القضاء مؤخرا بتقديم الطعون لدى الجهات القضائية المحولين إليها.

وأمر زغماتي رؤساء الجهات القضائية المحولين منها القضاة بعدم تلقي أي تظلم من هؤلاء ودعوتهم تقديمها أمام رؤساء الجهات القضائية المحولين إليها.

كما أكد زغماتي أن الطعون ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء في الدولة الثانية لسنة 2019 ةالتي ستعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019.