أصدرت وزارة العدل اليوم الخميس بيانا جديدا عبرت فيه عن أسفها لاستمرار إضراب القضاة لليوم الخامس على التوالي، معربة عن ترحيبها بكل "مبادرة جادة" لحل الأزمة.

وجاء في البيان " تعبر وزارة العدل عن أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة بالتوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه".

كما تأسفت وزارة العدل لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم.

رغم ذلك أكدت الوزارة أنها تبقى متفتحة على كل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى.