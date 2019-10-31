توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم حبوب مهلوسة

مجتمع
31 أكتوبر 2019 () - الأغواط ع نورين
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ضبطت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة آفلو 3828 وحدة من الحبوب المهلوسة من نوع إكستازي الخطير معبأة في سيارة من نوع تويوتا موجهة للترويج والمتاجرة  .
الكمية تم حجزها بالطريق الوطني رقم 23بالمدخل الغربي لمدينة بآفلو   بناء على معلومات وردت إليها ،حيث تم وضع خطة محكمة تم على إثرها توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة (23-31) ،كما تم حجز هواتف نقالة ومبالغ مالية من عائدات البيع ،وسيتم تقديم المتهمين لوكيل الجمهورية بتهمة حيازة ونقل حبوب معلومة و المتاجرة ضمن مجموعة إجرامية


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