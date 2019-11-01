قرر الاتحاد العربي لكرة القدم أمس الخميس نقل مباراة القوة الجوية العراقي وضيفه مولودية الجزائر إلى ملعب فرانسوا حريري في أربيل بتاريخ 8 نوفمبر المقبل (00: 14 التوقيت الجزائري) في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي للكأس العربية للأندية البطلة في كرة القدم حسب بيان أصدره النادي العراقي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي العراقي وليد الزيدي في بيان له أن "أربيل ستحتضن لقاء القوة الجوية ومولودية الجزائر بدلا من البصرة بسبب التظاهرات التي يشهدها العراق حاليا" مضيفا أن المباراة ستقام على الساعة الرابعة محليا (00: 14 بتوقيت الجزائر)."

وأشار الزيدي إلى أن "الاتحاد العربي أبلغ النادي بهذا الموعد" مبينا أن "مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 16 ديسمبر المقبل".

وكان الاتحاد العربي قد برمج المباراة بين القوة الجوية العراقية و مولودية الجزائر بمدينة كربلاء قبل أن تحول يوم 7 نوفمبر إلى البصرة بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها حاليا العراق.