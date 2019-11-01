افتتحت سهرة الخميس الطبعة الثامنة للمهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة بالمسرح الجهوي للمدينة محمد الطاهر الفرقاني على وقع أغاني وطنية أدتها الفنانة التونسية آية دغنوج.

وكان هذا الحدث الثقافي الدولي الذي تزامن هذه السنة مع إحياء الذكرى الـ65 لاندلاع حرب التحرير الوطنية فرصة للتغني بالجزائر وبكفاحها الطويل من أجل استرجاع استقلالها.

وبرفقة الأركسترا الوطنية أدت الفنانة آية "من أجلك يا وطني"، "ثورة الأحرار"، "عيد الكرامة" بالإضافة إلى أغاني وطنية أخرى استجاب معها الجمهور الحاضر بترديد مقاطع الأغاني وبالتصفيق. وقالت هذه الفنانة التي تغني لأول مرة بالجزائر بأنها "تتشرف" بتقاسم هذا الاحتفال مع الجزائريين بهذا التاريخ الذي هو رمز للحرية و السيادة.

وأعقبها المنشد عبد الجليل أخروف المعتاد على هذا المهرجان الذي أبرز موهبته بأدائه "قلبي يا بلادي لا ينساك"، "يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك"، "يحياو أولاد بلادي" مدغدغا مشاعر حب الوطن وسط الجمهور الحاضر.

وفي افتتاح هذا المهرجان الدولي الذي يواصل إلى غاية 3 نوفمبر الجاري تم قراءة على مسامع الحضور بيان أول نوفمبر 1954 من طرف مدير المجاهدين بالولاية.

وبالإضافة إلى الجزائر التي ستقدم أحسن منشديها فإن سوريا والمغرب وتونس ولأول مرة السنغال تشارك بدورها في هذه التظاهرة الثقافية.