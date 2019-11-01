حراك الفاتح نوفمبر

أخبار الوطن
1 نوفمبر 2019 () - الخبر
صورة: مصطفى بسطامي
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* مواطنون يوزعون الطعام على المتظاهرين بالعاصمة

* وسط الجزائر العاصمة 

الساعة 11:15

* اعتقالات وسط المتظاهرين بالبريد المركزي بعد رفع الراية الأمازيغية

* الساعة 11:00 = صور بالقرب من البريد المركزي بالعاصمة

تصوير: مصطفى بسطامي "الخبر"

* في حوالي الساعة العاشرة صباحا بدأ المتظاهرون في التجمع في شارع ديدوش مراد مرددين شعارات مساندة للحراك الشعبي، قبل أن يتوجهوا بالقرب من ساحة البريد المركزي.

* عرفت الجزائر العاصمة صباح اليوم تعزيزات أمنية كبيرة، بعدما شهدت ليلة أمس تجمع عدد كبير من المتظاهرين قادمين من مختلف ولايات الوطن.

* يبلغ الحراك الشعبي اليوم جمعته السابعة والثلاثين، والتي تتصادف مع احتفالات الجزائريين بالذكرى 65 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة.

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