اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة أن الاحتجاجات التي تجري في لبنان هي شأن داخلي داعية إلى إيجاد حل عبر حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي داخل البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "نعول على اللبنانيين أن يتمكنوا من التغلب على الأزمة الحالية، وإيجاد الحل الصحيح لذلك في إطار الدستور والتشريعات الحالية وفقا للتقاليد السياسية السائدة على أساس حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي ويعزز الوئام بين الأديان".

وأَضافت زاخاروفا أن "موسكو تتابع عن كثب الموقف السياسي الداخلي والوضع في لبنان".

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الخميس إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء وفق "كفاءاتهم وخبراتهم لا وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات".

ويشهد لبنان منذ 17 من الشهر الجاري احتجاجات تنديدا بالسياسات الحكومية الاقتصادية وتردي الأوضاع وطالبت برحيل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وإجراء انتخابات مبكرة واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.

وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يوم 29 أكتوبر.