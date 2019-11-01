قال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا ورصد تحركات اللاجئين، إن أكثر من 900 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر المركز اليوم الجمعة، في نشرة له على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية أنه: "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 933 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 157 شخصا (منهم 47 امرأة و80 طفلا) عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ (من لبنان)، بالإضافة إلى 776 شخصا ( منهم 233 امرأة و396 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب"​​​.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار، إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.

وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.