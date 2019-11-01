عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، اليوم الجمعة، الحكم الإثيوبي لإدارة لقاء الجزائر – زامبيا، المقرر إجراؤه في الـ 14 نوفمبر الجاري على الساعة الثامنة ليلا بملعب مصطفى تشاكر (البليدة), لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة،من تصفيات كأس أمم إفريقيا (2021).

وسيدير تيسيما اللقاء بمساعدة كل من كيندي ميسي وتيغل غيزاو بيلاشيو، بينما سيكون تيوودروس ليتيكي حكما رابعا.

وكان تيسيما، البالغ من العمر 39 عاما، قد أدار لقاء الجزائر ومنتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا الأخيرة التي جرت وقائعها بمصر (2019) والتي شهدت فوز ''الخضر'' بركلات الترجيح.

وأدار الحكم الاثيوبي العديد من اللقاءات الكبرى, أبرزها نهائي رابطة أبطال افريقيا 2018 الذي جمع بين الترجي التونسي والأهلي المصري.