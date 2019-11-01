أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجعل من منتجع “بالم بيتش” بولاية فلوريدا مقرا دائما لإقامته وعائلته، بدلا من منزله بعمارة “ترامب تاور” بمدينة نيويورك. وكتب ترامب، في تغريدة نشرها في حسابه على “تويتر”: “أصبحت أعشق البيت الأبيض وأتمنى أن أبقى فيه للسنوات الخمس المقبلة.. لكنني وعائلتي سنجعل من منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم”. وأوضح ترامب في تغريدة أخرى أن سبب انتقاله هذا يعود إلى الضرائب التي تفرض عليه في مدينة نيويورك، فضلا عن المعاملة السيئة من بعض الزعماء السياسيين في المدينة، مضيفا أنه مكره على اتخاذ هكذا قرار.



