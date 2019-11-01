فجّر منذ قرابة سنة أمين مال اللجنة الدينية لمسجد الإمام الشافعي ببلدية مداوروش في ولاية سوق أهراس، قضية اختفاء 127 مليون سنتيم من أموال التبرعات التي كانت موجهة لاقتناء سيارة إسعاف. أمين المال وبعدما يئس من كشف عن وجهة المبلغ، لم يتردد في الاستقالة، بينما اكتفت مديرية الشؤون الدينية بتحويل إمام المسجد إلى منطقة أخرى. لكن لغز اختفاء المبلغ لا يزال قائما رغم تحقيق مصالح أمن ولاية سوق أهراس، لاسيما في ظل فشل تصليح سيارة إسعاف أخرى بمسجد الرحمان استنزفت قرابة 60 مليون سنتيم من التبرعات.



