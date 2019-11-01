لا تزال العائلات المطرودة إلى الشارع، تعيش داخل هذا الكوخ الذي نصبته بشارع يوغرطة وسط مدينة سكيكدة، حيث لم تجد سوى تضامن المواطنين البسطاء الذين وقفوا إلى جانبها، مستنكرين قرار الطرد الصادر في حقها، خاصة أنه تزامن مع فصل الشتاء. وكان من المفروض، حسبهم، أن يتم مراعاة الظروف المناخية رفقا بالأطفال الصغار في موسم البرد والأمطار، خاصة وأن الكوخ متواجد في منطقة منحدرة بشارع “السويقة” المعروف بسيوله الجارفة في حالة سقوط قوي للأمطار. فهل تجد هذه العائلات نظرة رفق لدى السلطات المحلية؟



