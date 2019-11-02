قتل 54 شخصا بينهم 53 جنديا ماليا في هجوم مسلح استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شمالي مالي.

وأفاد يايا سانغاري وزير الاتصال بالحكومة المالية، بأن التعزيزات الأمنية والعسكرية التي تم إرسالها إلى مدينة إنديليمان مساء أمس الجمعة عثرت على 54 جثة لعسكريين ومدني واحد قضوا في هجوم مسلح لإحدى الجماعات المسلحة في شمالي البلاد، مضيفا أنه تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين.

وفي سياق متصل نددت الحكومة المالية، في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني"، من دون أن تدلي بحصيلة محددة.

ويأتي هذا الهجوم بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين مسلحين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر الماضيين قرب حدود مالي مع جارتها بوركينا فاسو.