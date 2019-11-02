تمكنت وحدات بحث وإنقاذ تابعة لحراس السواحل بالغزوات، ولاية تلمسان، صباح أمس الجمعة، من إنقاذ (15) مرشحا للهجرة غير الشرعية من بينهم امرأة حامل، كانوا على متن قارب عاطل على بعد 22 ميلا بحريا شرق طارزة بالغزوات.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن عملية الإنقاذ التي نُفذت بنجاح، شهدت إخلاء المرأة الحامل إلى المستشفى بواسطة حوامة البحث والإنقاذ. وأضاف ذات المصدر، أن هذا التدخل يعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لاسيما الإنسانية منها.