أعلن سائقو سيارات الأجرة لولاية الجزائر، عن دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل غدا الأحد، حتى تحقيق المطالب المرفوعة إلى الجهات الوصية.

تتمثل مطالب المحتجين في إلغاء رخصة استغلال سيارة الأجرة المتعلقة بالمجاهدين التي حددت تكلفة كراء رخصتها بـ 1000 دينار جزائري، في حين يصل كراؤها أحيانا خمسة آلاف دينار جزائري، كما أشار البيان إلى صعوبة العثور على من يملك عملية الكراء بالنظر إلى عدد سائقي الأجرة الذي هو في ارتفاع متزايد مقارنة بالسنوات الماضية .

أما المطلب الثاني لسائقي الأجرة بالعاصمة، هو إلغاء جميع تطبيقات الأنترنت التي لاقت رواجا خلال السنوات القليلة الماضية لطلب سائق مجهول الهوية ودون ضمانات أمنية كتلك التي يوفرها سائق سيارة الأجرة خصوصا دون معرفة الإسعافات الأولية وعدم دفع الضرائب بالإضافة إلى عدم الخضوع إلى المراقبة التقنية المطلوبة لسيارة الأجرة وعدم مطالبته تقديم شهادة بعدم الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وغيرها، والذي فسره سائقو الأجرة بأن السائق يشتغل عملين في نفس الوقت وهو ما يطرح علامات الاستفهام.

وثالث المطالب هو إعادة النظر في تسعيرة العداد التي لم يستطع سائق الأجرة بسببها توفير الخدمة اللائقة للزبائن ولن يستطيع توفير لقمة العيش، بالإضافة إلى القيام بصيانة السيارة. كما أشار سائقو الأجرة إلى استحالة التسجيل والاستفادة من مختلف الصيغ السكنية أو الاستفادة من قرض.