قررت إدارة الأهلي السعودي الخصم من راتب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وذلك بعد التصرف الذي صدر منه أثناء خروجه من الملعب خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد في الدوري السعودي، وعدم السلام على اللاعب البديل والمدرب وركل إحدى قوارير المياه، وذلك بعد أن قرر المدرب السويسري كريستيان جروس استبداله في الشوط الثاني.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن العقوبة جاءت بالاتفاق بين الإدارة والمدرب.

وكان بلايلي قد برر تصرفه بأنه كان يريد إكمال اللقاء، وأكد أنه لا يعاني من الضغط، حيث إنه مثل منتخب الجزائر وشارك مع فريق الترجي التونسي وحقق بطولات كبيرة، واختتم حديثه أنه سيتحدث مع إدارة الأهلي قريبا عن بعض الأمور.