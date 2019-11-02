أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، رسميا، عن قائمة المترشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ونجحت ملفات 5 مترشحين في استيفاء شروط الترشح من أصل 23 أودعوا ملفاتهم، حسب ما كشف رئيس السلطة محمد شرفي خلال ندوة صحفية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس.

الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون.

رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة عز الدين ميهوبي.