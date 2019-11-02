تمكن خفر السواحل التركي، من ضبط 2406 مهاجرين سريين خلال الفترة ما بين 25 و31 أكتوبر المنصرم.

وأوضح خفر السواحل التركي, عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و31 أكتوبر المنصرم، ضبط 2406 مهاجرين غير نظاميين، في 76 عملية.

وسجل المصدر ذاته أن الفرق التابعة لخفر السواحل تمكنت, أيضا، من توقيف اثنين من مهربي البشر.

وأنقذت فرق خفر السواحل التركية، في وقت سابق اليوم، 28 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل قضاء (أناز) بولاية (أدرنة) في شمال غرب البلاد، حسبما أفادت به مصادر أمنية.