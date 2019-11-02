قررت الحكومة التونسية تخفيض قيمة الدعم الموجه للمحروقات بنسبة 25.9 بالمائة، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، لينتقل من 2.1 مليار دينار تونسي إلى 1.88 مليار دينار تونسي (حوالي 660 مليون دولار).

و يفسر تراجع ميزانية الدعم جزئيا بتخفيض مبلغ 500 مليون دينار تونسي من مصاريف المؤسستين المستفيدتين من هذا الدعم وهما الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.

ومن المخطط أيضا تعديل أسعار المحروقات في إطار مشروع ميزانية الدولة 2020 مما سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية.

كما يتوقع رفع مستوى الإنتاج التونسي للنفط الخام بنسبة 25 بالمائة مقارنة 2019 ليصل إلى 2.402 مليون طن, وبنحو 31 بالمائة لإنتاج الغاز الطبيعي ليبلغ مستوى 2.896 مليون طن.

ومن المرجح أن تنخفض واردات منتجات النفط والغاز الطبيعي الجزائري على التوالي بنسبة 19.7 بالمائة و19.3 بالمائة، حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية.

وتعادل حصة دعم المحروقات (1.88 مليار دينار تونسي) نسبة 45 بالمائة من ميزانية الدعم وتمثل المنتوجات الأساسية (1.8مليون دينار) نحو 43 بالمائة في حين يستأثر قطاع النقل بـ13 بالمائة من الدعم.