صرح رئيس نادي وفاق سطيف متذيل ترتيب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم فهد حلفاية اليوم السبت بأنه "ليس مسؤولا عن الوضعية التي يمر بها الفريق حاليا".

و أوضح ذات المتحدث أن الوضعية التي وصفها ب "الخطيرة" الحالية التي يعيشها النسر الأسود باعتباره متذيل ترتيب البطولة الوطنية بعد مرور 9 جولات مناصفة مع كل من إتحاد بلعباس و نادي بارادو مع أفضلية مقابلتين متأخرتين لهذين الفريقين أنه ترشح لرئاسة الوفاق في الوقت الذي تراجع فيه الجميع بسبب "الظروف الصعبة" التي كان يوجد فيها على غرار التهديد من طرف

الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم 9 نقاط من رصيده بسبب قضية اللاعب الملغاشي إبراهيم أمادا و مغادرة 85 بالمائة من التشكيلة الأساسية و عدم إجراء أي استعدادات خلال مرحلة التحضيرات الصيفية و غيرها من المشاكل التي جعلت من ترؤس الوفاق "مهمة انتحارية".

و أضاف رئيس نادي وفاق سطيف في ذات السياق أنه لم يقم كذلك بانتداب أو بتسريح أي لاعب و أن صفقة تحويل ميلود ربيعي نحو مولودية العاصمة تمت قبل قدومه كونه ترأس الوفاق عند الجولة الرابعة مؤكدا أن أول فعل مادي قام به بعد تسوية أجور

اللاعبين العالقة و تسوية قضية أمادا التي كانت تشكل خطرا محدقا بالنادي و غيرها من الأمور التي صنفت كأولوية حينها و هي استقدام المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي ينتظر منه إعادة الفريق إلى وضعيته الحقيقية.

و دعا الرئيس حلفاية أنصار الوفاق إلى الالتفاف حول فريقهم خاصة في أوقات "الشدة" على حد تعبيره لأنه في حاجة إلى أنصاره الأوفياء الذين كانوا سببا في عودة الوفاق بقوة في عدة محطات متأسفا كثيرا على رؤية النسر الأسود يلعب في عقر داره بمدرجات شاغرة في وقت هو في أمس الحاجة إلى أنصاره .

و أبدى الرئيس حلفاية ثقته في التشكيلة الحالية التي من المزمع أن يتم تدعيمها ب4 إلى 5 لاعبين في الميركاتو الشتوي المقبل.