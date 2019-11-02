أدانت الجزائر، اليوم السبت، على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، "بشدة" الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف أمس الجمعة قوات الجيش المالي في دائرة أنسنغو (شمال شرق مالي).

وأكد بن علي الشريف أن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي اقترف يوم الجمعة 1نوفمبر 2019 بمدينة إنديليمان، دائرة أنسنغو، والذي استهدف القوات المسلحة المالية".

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر "على قناعة بأن حكومة مالي وشعبها قادران على مواجهة التهديد الإرهابي بكل حزم إلى غاية القضاء عليه وكذا تحديات الساعة من أجل عودة الاستقرار بشكل نهائي بدولة مالي الشقيقة"، و هي تعبر "عن تضامنها مع حكومة مالي وشعبها وتقدم خالص تعازيها لعائلات الضحايا".

وخلف الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المالي، 53 قتيلا من أفراد الجيش المالي و مدني واحد.