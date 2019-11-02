أنقذت سفينة تجارية إيطالية تحمل اسم "سو ترينتا" نحو 200 مهاجر من الموت غرقًا في مياه البحر قبالة السواحل الليبية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن المسؤولين في "لارم فوون"، وهو خط هاتفي خيري مباشر منظم للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، قولهم إن سفينة "سو ترينتا" تحتفظ بالمهاجرين على متنها الذين أنقذتهم في وقت متأخر من مساء أمس.

ولم يُعرَف على الفور إلى أين قد يتم نقل المهاجرين، في الوقت الذي ترفض فيه إيطاليا رسو سفن إنقاذ إنسانية في موانئها، لمنع وصول أي مهاجرين إليها.

كما لفتت الشبكة إلى أن سفينة إنقاذ المهاجرين المعروفة باسم "لان كردي"، التي تديرها جمعية خيرية ألمانية، كانت تبحر باتجاه ميناء يقع جنوب إيطاليا وعلى متنها 88 مهاجرًا أُنقذوا من عرض البحر، حيث منحتها روما إذنا بالرسو في أعقاب تعهدات من جانب أربع دول بالاتحاد الأوروبي باستقبال 67 من هؤلاء المهاجرين, بينما تحتفظ إيطاليا بالـ21 الآخرين.

يذكر أن السلطات الإيطالية أعلنت سماحها لإحدى سفن الإنقاذ بإنزال أكثر من مئة مهاجر غير شرعي ظلوا على متنها منذ أحد عشر يوما بأحد موانئ البلاد.