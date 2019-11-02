طلبت وزارة العدل نهاية الأسبوع الماضي من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين قوائم بأسماء القضاة المتوقفين عن العمل،من أجل الاستعداد لمعاقبتهم.

وقالت تعليمة وزارة العدل، إنها تطلب أسماء القضاة المتوقفين عن العمل، غير المعنيين بحركة التحويلات التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في تعليمة الوزارة أنه “نظرا لكون التوقف عن العمل بالمحاكم كان بحجة التضرر من نتائج الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة، فإنه يطلب منكم إعداد قائمة القضاة المتوقفين عن العمل رغم كون الحركة لم تشملهم.