الرابطة الثانية: النتائج الكاملة والهدافون

رياضة
2 نوفمبر 2019 () - واج/س.أ
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النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم السبت : 

أولمبي أرزيو                   : 1 سنابي (د 55)

أمل الأربعاء                     : 1 حكّار (د 45) 

أمل بوسعادة                     : 3 ديافي (د 30)، بوسعيد (د 82)، بعلي (د 88/ ض.ج)

دفاع تاجنانت                    : 2 عقّار (د 63) و (د 80) 

جمعية وهران                   : 2 هتالة (د 18)، بن رقية (د 85)

جمعية الخروب     : 1 محرزي (د 12) 

مولودية سعيدة                  : 0

مولودية بجاية                   : 0 

شبيبة سكيكدة                    : 1 لمهان (د 19) 

اتحاد عنابة                      : 1 هادف (د 7) 

وداد تلمسان                     : 2 بوقش (د 45) و (د 71)

اتحاد الحراش                    : 0

 

مولودية العلمة                  : 0

سريع غليزان                    : 0 

شبيبة بجاية                      : 1 يوسف معمّر (د 26)       

أولمبي المدية                    : 2 الغوماري (د 44)، لكروم (د 66).

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