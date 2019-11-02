الرابطة الثانية: النتائج الكاملة والهدافون
النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم السبت :
أولمبي أرزيو : 1 سنابي (د 55)
أمل الأربعاء : 1 حكّار (د 45)
أمل بوسعادة : 3 ديافي (د 30)، بوسعيد (د 82)، بعلي (د 88/ ض.ج)
دفاع تاجنانت : 2 عقّار (د 63) و (د 80)
جمعية وهران : 2 هتالة (د 18)، بن رقية (د 85)
جمعية الخروب : 1 محرزي (د 12)
مولودية سعيدة : 0
مولودية بجاية : 0
شبيبة سكيكدة : 1 لمهان (د 19)
اتحاد عنابة : 1 هادف (د 7)
وداد تلمسان : 2 بوقش (د 45) و (د 71)
اتحاد الحراش : 0
مولودية العلمة : 0
سريع غليزان : 0
شبيبة بجاية : 1 يوسف معمّر (د 26)
أولمبي المدية : 2 الغوماري (د 44)، لكروم (د 66).