يشهد وسط مدينة بوقرة شرق البليدة مساء اليوم،ما يشبه حالة الطوارئ ،تولدت عن استمرار إحتجاج سكان بالمدينة لما يزيد عن الأسبوع، ضد الأضرار الناجمة، عن الروائح المنبعثة من مفرغة الردم التقني بالجوار، والتي أصبح تنتشر لمساحة قطرية تقترب من ال 5 كيلومتر قطرية.

أدى تدخل عناصر الأمن لإعادة النشاط بالمفرغة و تفرقة المحاجين، في وقوع إصابات بين الجانبين، واعتقالات بين مواطنين.

هذا ما زاد في غضب السكان، الذين ما يزالون يتمسكون بمنع رمي النفايات المنزلية و بقايا فضلات حيوانية على حسب زعمهم بالمفرغة، و بجوار مقبرتهم، ورغم محاولات أطراف التدخل لاستعادة الهدوء إلا أن الوضع لا يزال مكهربا.