هدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بالاستغناء عن الطائرات الأوروبية وتعويضها بالطائرات الروسية في حال أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد زيت النخيل الماليزي. وقال رئيس الوزراء الماليزي، على هامش منتدى الأعمال في العاصمة التايلاندية بانكوك، إن بلاده مستعدة لتغيير وجهتها كليا إلى السوق الروسية في مجال الطيران إذا أوقفت الدول الأوروبية استيراد زيت النخيل من الماليزيا. وتستحوذ كل من ماليزيا وإندونيسيا على 90% من صادرات زيت النخيل في السوق العالمية، ومن شأن امتناع الاتحاد الأوروبي عن استيرادها أن يسبب خسائر هامة له