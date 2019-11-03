كشفت شبكة ”بي بي سي” البريطانية عن ظاهرة مقلقة متنامية في الكويت هي النخاسة في الإنترنت عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع سلطات البلاد إلى التدخل في الموضوع. وأكدت الشبكة في تقرير نشرته يوم الجمعة أن تحقيقا استقصائيا سريا أجرته كشف أن العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم لبيع عاملات منازل كعبيد في الكويت، موضحة أن الاتجار بهن يجري في سوق سوداء متنامية عبر تطبيقات تواصل متاحة في متجري ”غوغل” و ”آبل” وباستخدام هاشتاغات، مثل ”خادمات للنقل” أو ”خادمات للبيع”، يروج لها في تطبيق ”إنستغرام” التابع لفيسبوك. وأعلنت السلطات الكويتية، حسب ”بي بي سي”، عن استدعائها أصحاب تلك الحسابات وأمرتهم بإزالة إعلاناتهم من الإنترنت، والتوقيع على التزام قانوني بعدم المشاركة في أنشطة مماثلة مستقبلا. وأكدت الشبكة الإخبارية أن العديد من الحسابات الأكثر استخداما للنخاسة عبر الإنترنت في الكويت أوقفت نشاطها في الآونة الأخيرة. ونقلت ”بي بي سي” عن رئيس الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت مبارك العازمي أن الأمور قد تفضي إلى اعتقال المتورطين في الموضوع ودفع تعويضات للضحايا.



