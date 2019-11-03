أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس رضا المملكة المتحدة عن وعد بلفور الذي أبدت فيه حكومة لندن عام 1917 سعيها لقيام دولة قومية يهودية على الأراضي الفلسطينية. وجاء تصريح مندوبة بريطانيا خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة، بمناسبة تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، ردا على سؤال عما إذا كان يجب على الحكومة البريطانية الاعتذار للفلسطينيين عن وعد بلفور الذي مهد الطريق لاحتلال أراضيهم. وقالت الدبلوماسية: ”كانت الحكومة البريطانية قد أكدت بوضوح في الذكرى الـ100 لتصريح بلفور أننا نفتخر بالدور الذي لعبناه لمساعدة إسرائيل في الوجود”. كما أقرت بيرس بأن وعد بلفور لم يطبق بالكامل ولا تزال هناك حاجة إلى تطبيق جزء كبير منه يتعلق بالقضية الفلسطينية، معربة عن دعم لندن لحل الدولتين والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



