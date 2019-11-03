حذر الديوان الوطني لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية وتساقط أمطار على الولايات الساحلية.

وأوضحت ذات المصالح، أن الولايات المعنية بالرياح هي: بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

وحسب ذات المصدر، فإن سرعة الرياح ستتعدى 60 كلم/سا، وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

أما بالنسبة لولايتي جيجل وسكيكدة ستشهد أمطار على الساعة الـ 23:00 ليلا إلى غاية صباح غد الإثنين.