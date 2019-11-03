دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، جموع عمال شركة سونلغاز الدخول في إضراب أيام 05 و 06 و 07 نوفمبر الجاري، احتجاجا على الأوضاع السائدة في المجمع ومن أجل الحريات التي حرم منها عمال مجمع سونلغاز الذين كانوا السابقين في الثورة العمالية سنة 2017 ومساندة للحراك الشعبي السلمي.

وأوضحت النقابة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، "أن معظم عمال المجمع لهم أمل في أن تتغير الأوضاع وأن يرحل الفاسدين على رأسهم تلي عاشور رئيس نقابة الإدارة، إلا أن الإدارة والمنظومة أرادت عكس ذلك، فلا شيء تغير والوضع مازال يترنح مكانه، بل أحوالنا الاجتماعية في تقهقر مستمر، فقبل أسبوع فقط تعرض زملائنا من مديرية بولوغين لاعتداءات واعتقالات تعسفية دون أن تتدخل الإدارة لتحمي العمال".

ورفعت النقابة مطالب تتمثل في رحيل تلي عاشور، إنشاء صناديق الخدمات الاجتماعية مستقلة على مستوى كل شركة، النظر في مشكل التعاضدية والحل النهائي لهذه الأزمة ورفع الأجور والمنح المختلفة.

وأضاف ذات المصدر، أن النقابة تدعوا العمال لمساندة الحراك الشعبي.