اهتزت بلدية أولاد صابر شرق ولاية سطيف على وقع حادثة مروعة، أين تدخلت مصالح الدرك الوطني صبيحة اليوم لنقل جثث أربعة ضحايا هم أم وثلاثة أبنائها بدوار الشواربية التابع لبلدية أولاد صابر، فيما تم القبض على الوالد المدعو "ب،ح" 47 سنة الذي تنقل بنفسه لتسليم نفسه إلى مصالح الدرك الوطني، ولم يتم إلى حد الآن معرفة أسباب الجريمة، أين تتضارب الأنباء حول إقدام الوالد على قتل الأبناء وأمهم بسبب اضطرابات نفسية جعلته يقدم على هذه الجريمة.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لا تزال الشرطة العليمة تحقق في القضية في عين المكان، أين تشير نفس المصادر إلى أن الجاني كان يخنق أطفاله ثم يعلقهم بحبل في غرفة البيت. في انتظار تفاصيل أخرى.