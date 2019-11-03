أوقف والي ولاية سوق أهراس لوناس بوزقزة، اليوم الأحد، كل من رئيسي المجلس الشعبي لبلديتي سدراتة والراقوبة وذلك لإدانتها في قضايا فساد.

وبحسب مصدر إعلامية، فإن رئيس المجلس الشعبي لبلدية سدراته دبابزة عمارة، تم إدانته بحكم قضائي بجرم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية .

بالإضافة إلى توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية الراقوبة التابعة إقليميا لدائرة مداوروش زواوي بلعيد، لإدانته بجرم استغلال الوظيفة وتسليم وثائق إدارية لغير مستحقيها .