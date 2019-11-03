أعلن المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد شرف الدين بوضياف، أنه سيتم فتح 33 ألف منصب في الوظيفة العمومية خلال سنة 2020 حيث ستكون الأولوية للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وذوي الأقدمية على مستوى الإدارات.

وأوضح محمد شرف الدين بوضياف لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، "أن الوظيفة العمومية وضعت ضمن منشورها سنة 2014 ست نقاط، كل نقطة تمنح لكل سنة أقدمية لفائدة المستفيدين من جهاز الإدماج المهني، للسماح لهم بالظفر بمنصب عمل".

وذكر ضيف الأولى أن "هناك 440 ألف مستفيد حاليا من هذا الجهاز، منهم 319 ألف في الوظيفة العمومية" مشيرا إلى أن العدد الاجمالي للمستفيدين كان أكثر من 2 مليون و100 ألف، حيث تم إعادة توظيف الكثير منهم بعد اكتسابهم للخبرة، في حين قام آخرون بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار برامج "أونساج"، "كناك" و"أونجام".

كما قال بوضياف في السياق ذاته، "نحن بصدد تقييم جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي شرع في العمل به منذ 2008، لإعطاء الفرصة للشباب لاكتساب الخبرة التي تمكنهم من الولوج إلى عالم الشغل، ورغم ايجابياته فقد سجلنا بعض الاختلالات المتعلقة بتوزيع المناصب والتخصصات".

وأضاف أنه "سيتم اعادة النظر في ذلك من خلال العمل على استحداث نظام معلوماتي على مستوى هذا الجهاز، حيث سيساهم في وضع مقاربة بين العرض والطلب بالتركيز على إثبات الأقدمية ومدى توافق التخصصات مع سوق العمل، لتسهيل عملية التوظيف مباشرة في حال فتح مناصب عمل".