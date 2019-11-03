كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن استلام نحو 83.400 مقعد بيداغوجي و 51.370 سرير جديد نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول ميزانية القطاع لسنة 2020، أنه باستلام هذه المقاعد البيداغوجية الجديدة، سترتفع قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 1.512.590 مقعد بيداغوجي، في حين سترتفع القدرات الوظيفية الإجمالية للإيواء إلى 658.600 سرير وذلك مع نهاية ديسمبر القادم.

وبخصوص الدخول جامعي الحالي، قال بوزيد أنه تم "في ظروف حسنة"، مقرا بتسجيل "بعض التأخر في انطلاق النشاطات البيداغوجية في عدد محدود من المؤسسات الجامعية بسبب لجوء تلك المؤسسات اضطرارا إلى استكمال بعض المتطلبات التعليمية ذات الصلة بإنهاء السداسي الثاني للسنة الجامعية الماضية".

وأشار في سياق متصل، إلى أن مؤسسات التعليم العالي، استقبلت بحلول السنة الجامعية الحالية 260.554 طالبا جديدا وينتظر أن يرتفع التعداد الإجمالي للطلبة المسجلين في كل أطوار التعليم العالي سيما بعد الانتهاء من مسابقات الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه نحو 1.700.000 طالب، أما عدد الخريجين على مستوى الطورين الأول والثاني فقد بلغ 360.000 خريجي جديدا.

وفيما يتعلق بمشروع ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2020، أفاد الوزير بأن هذه الميزانية بلغت 422,691 مليار دينار، حيث خصص منها 364,283 مليار دينار لقسم التسيير منها 117,4 مليار دينار للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

أما بخصوص ميزانية التجهيز، أكد الوزير أن "الأولوية أعطيت لاستكمال العمليات الجارية إنجازها "، حيث تبلغ رخص البرامج المخصصة للقطاع ما مقداره 31,71 مليار دينار.