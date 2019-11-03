يستأنف المجلس الشعبي الوطني إشغاله في جلسات عامة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة مشروع قانون المحروقات بينما تخصص جلسة الأربعاء والخميس القادمين لمناقشة مشروع قانون المالية 2020، حسب ما أفاد اليوم الأحد بيان من المجلس.

وأوضح ذات البيان أن جلسة يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 ستخصص لمناقشة مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 06- 02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين .

فيما ستخصص جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر للتصويت على مشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات ومشروع قانون المالية لـ2020 وكذا مشروعي قانون المعدل والمتضمن الإجراءات الجزائية و قانون المتمم والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين --يضيف ذات البيان .