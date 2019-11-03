نجا عامل صيانة بمستشفى مازونة في غليزان من الموت المحقق وهو يهم بالدخول إلى الطابق السفلي للمستشفى أين يوجد المخازن حتى انهار السقف كلية على الأرض مثيرا هلعا شديدا بالمستشفى، سيما على العامل الذي كان قاب قوسين من الهلاك المحقق.

وقد رفعت إدارة المستشفى تقريرا أسود للجهات المسؤولة عن الوضعية الكارثية التي آل إليها هيكل هاته المؤسسة الإستشفائية التي يعود بناؤها إلى ثمانينيات القرن الماضي،التي صارت من سقفها تتسرب كميات معتبرة من مياه الأمطار، ولم يجد المسيرون من بد سوى وضع دلاء وبراميل لحج المياه.

فوجب على السلطات التفكير في إعادة ترميم هذا الصرح الهام الذي يؤمه الناس من كل مكان.