قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، الدخول في إضراب لثلاثة أيام ابتداء من يوم 5 نوفمبر الجاري، بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية في كل المديريات والوحدات، ”احتجاجا على الأوضاع القائمة في المجمع ومساندة للحراك الشعبي السلمي”. وطالبت النقابة، في بيان، برحيل تلي عاشور، رئيس فدرالية الكهرباء المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، مع إنشاء صناديق الخدمات الاجتماعية مستقلة على مستوى كل شركة. ومن بين المطالب المرفوعة، الدعوة للنظر الفوري في مشكل التعاضدية وإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة، مع رفع الأجور والمنح المختلفة. ودعت النقابة إلى مساندة الشعب في مطالبه المرفوعة والتي ”تهدف إلى استرجاع الحريات التي حرم منها عمال مجمع سونلغاز الذين كانوا السباقين في الثورة العمالية سنة 2017”.



