فاجأت الفنانة الجزائرية ريم غزالي جمهورها ومتابعيها بإعلان خضوعها لعملية جراحية في الرأس في فرنسا، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان. وشاركت الفنانة الجزائرية الشهيرة ريم غزالي، نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ”ستار أكاديمي”، صورة لها عبر خاصية ”الستوري” في حسابها على ”إنستغرام”، وذلك بعد الجراحة التي خضعت لها، وظهر إلى جانبها في الصورة شقيقها. وعلقت ”غزالي” على الصورة: ”أول مرة أغادر الغرفة وأستمتع بأشعة الشمس مع أخي سيد أحمد الذي لم يتركني لحظة... وأمي التي التقطت لنا هذه الصورة”. وأضافت غزالي ”إن زوجها نبيل الذي ينتظر الحصول على التأشيرة للحاق بهم، لم يصدق خروجي من الغرفة إلى الحياة”. وأضافت: ”لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجددا على قدمي، رغم علم كل من هم حولي بقوتي وصلابتي وكم أنا محاربة... أكثر من شهرين في الظل بعيدا عن الضوء ليس بالأمر الهين، لكن واثقة بأن عودتي ستكون قوية إن أراد الله ذلك... الحمد لله على كل شيء... شكرا لمن كلف نفسه عناء السفر وزارني بالمستشفى...”.



