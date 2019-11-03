الطريق المزدوج الظاهر في الصورة، الذي يربط مدينة حد الصحاري في الجلفة بمفترق الطرق من الجهة الغربية والممتد على طول 05 كلم، رغم انتهاء الأشغال به منذ سنة فقط، تم تدشينه رغم العديد من النقائص التي تهدد حياة المسافرين، من بينها انعدام الحاجز الفاصل بين الطريقين، ما أصبح يشكل خطرا على مستعمليه وبالأخص أثناء عملية التجاوز من الجهتين. والأخطر من كل هذا أن حالة هذا الطريق رغم مرور سنة فقط على دخوله حيز الاستغلال تدهورت كثيرا حتى كأنه أنجز منذ التسعينيات.



