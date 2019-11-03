تعرض مصفف الشعر البرتغالي، ريكاردو ماركيز فيريرا، للطعن حتى الموت، يوم السبت، بأحد فنادق مدينة زيوريخ السويسرية. وعثرت عاملة نظافة في الفندق على جثة الحلاق البرتغالي ملقاة على السرير، وعليها آثار عدة طعنات متفرقة أدت إلى موته، وذلك وفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو”. وكان مصفف الشعر البرتغالي الملقب بـ”كاجو”، يعيش في زيوريخ منذ عامين ويقيم منذ أسبوع تقريبا في نفس الفندق الذي قتل فيه. وينحدر الحلاق من جزيرة ماديرا البرتغالية مثل لاعب نادي يوفنتوس الحالي، النجم كريستيانو رونالدو. وقد نشر مصفف الشعر وفنان المكياج، ريكاردو ماركيز فيريرا، صورة له رفقة مواطنه كريستيانو رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التقاطها في شهر سبتمبر عام 2015، ويظهر فيها القتيل وهو يضع لمساته الأخيرة على ”اللوك” الجديد لرونالدو.



