اشتكى أولياء التلاميذ ببرج بوعريريج من رفض بعض مديري المؤسسات التربوية للطور الثانوي والمتوسط تطبيق قرارات لجنة الطعن الولائية، القاضية بإعادة أبنائهم المفصولين إلى مقاعد الدراسة، وسط صمت مديرية التربية، رغم أن منشور وزارة التربية لبروتوكولات إعادة السنة يعتبر قرارات اللجنة الولائية نهائية. وأكد أحد أعضاء هذه اللجنة أن دراسة طعون التلاميذ تمت وفقا للقوانين المعمول بها، ولا يحق رفضها من أي طرف كان، لأنه من المفروض ترؤس مدير التربية لها والسهر على تنفيذ قراراتها. لكن ذلك بقي حبرا على ورق، ولم يبق للأولياء التائهين بين المؤسسات التعليمية، إلا تذكير الوزارة بوعودها التي لا تحترم في برج بوعريريج.



