عرفت بعض محاكم العاصمة إنزالا أمنيا كثيفا لمنع وقفات لقضاة ولتأمين أيضا بعض مراسم تنصيب قضاة ورؤساء محاكم جدد كما جرى بمحكمة سيدي أمحمد.

بعد الأحداث التي عرفها مجلس قضاء وهران أمس، شهدت بعض محاكم العاصمة من بينها محكمة بئر مراد رايس ومحكمة سيدي امحمد تواجد مكثف لقوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني مدعمة ببعض قوات الشرطة.

وبلغت القبضة الحديدية بين نقابة القضاة والوزارة نقطة اللارجوع بعد الأحداث التي عرفها بهو مجلس قضاء وهران أين تدخلت مصالح الدرك لفتح مكاتب القضاة المضربين ما أدى الى تسجيل مناوشات.

أحداث أعقبها بيان للنقابة أعلنت فيه توقيف كل مساعي الوساطة إلى غاية رحيل وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي.

يذكر أن القضاة يشنون إضرابا عن العمل منذ أكثر من أسبوع تنديد بالحركة الأخيرة في سلك القضاء.